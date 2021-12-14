Польский политолог Рэнкас объяснил, почему США не спасли Польшу от миграционного кризиса

США не стали помогать Польше в ситуации миграционного кризиса, созданного президентом Белоруссии Александром Лукашенко на польской границе, поскольку не хотят связываться с Белоруссией, считает польский политолог Конрад Рэнкас. Мнением эксперта поделилось «Утро.ру» со ссылкой на «Украина.ру».

Политолог отметил, что польский запрос на помощь в этой ситуации не нашел отклика ни в США, ни в Великобритании. По его мнению, эти страны участвуют в более сложной геополитической игре, в которой Польше не нашлось места.

«В Лондоне и Вашингтоне также знают, что играть с президентом Лукашенко в стиле „кто первым свернет“ бессмысленно, потому что тот останавливается только на дымящихся обломках своего противника», — считает Рэнкас.