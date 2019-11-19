  • Польский политолог объяснил 10-кратное увеличение военного контингента США в стране

    19 ноября 2019, 17:40

    Ирина Нагайникова

    Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что США увеличат военный контингент в стране в 10 раз. Польский политолог Якуб Корейба объяснил это защитой от России, сообщило ИА НСН.

    Как сообщило РИА «Новости», еще летом Польша и Соединенные Штаты подписали декларацию по военному сотрудничеству. В этом документе, однако, шла речь только об увеличении нынешних 4,5 тысячи американских военных всего на тысячу человек.

    Якуб Корейба объяснил ожидаемый рост на территории Польши воинского контингента США в 10 раз повышением гарантий безопасности государства.

    «Польша свою независимость и нерушимость границ может осуществлять только на союзнических отношениях. В нынешней геополитической обстановке только США имеет политическую волю и средства, чтобы защищать своих союзников. Заключение союза с США — это самый главный приоритет политики безопасности Польши. Даже союзники по ЕС не могут обеспечить безопасность Польше. Союз с США носит чисто оборонный характер», — подчеркнул эксперт.

    Корейба допустил недовольство России из-за укрепления польско-американского сотрудничества.

    «Возможно, Москва и посчитает это угрозой для себя, но в истории нет примера, когда Россия напала на страну, где находится воинский контингент США. Из всех гарантий безопасности союз с США — самая прочная гарантия. <…> Позитивная цель этих гарантий — обеспечение нерушимости польских границ перед любой угрозой», — отметил политолог.

    Также Корейба упомянул, что Польша и США преследуют и иную цель: не допустить сближения России и Германии.

    «Российское и немецкое влияния в очередной раз в истории сопрягаются. Мы видим стремление Москвы и Берлина друг к другу и считаем, что этот расклад надо разбавить. Единственная держава, которая готова это сделать — США», — заявил политолог.