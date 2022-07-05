Польский политолог Корейба рассказал, сможет ли Варшава получить 35 млрд евро от ЕС

Еврокомиссия в любом случае выплатит Варшаве 35 миллиардов евро на восстановление после коронавируса. На подобное решение не повлияет позиция ЕК. Таким мнением поделился польский политолог Якуб Корейба. Об этом сообщило NEWS.ru.

Эксперт пояснил, что представители Евросоюза не посмеют запретить внесение изменений в польское законодательство. Он подчеркнул, что ЕС уже одобрил как правки в законе, так и план реконструкции.

«Мнение еврокомиссара не является в данном случае препятствием для выплаты средств, это ее личное мнение», — пояснил специалист.