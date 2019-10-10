Польский политик выступил за отмену экономических санкций против Москвы

Косиняк-Камыш обратил внимание на то, что в Польшу по-прежнему пребывает российский уголь, а немцы договариваются с Москвой. Политик заметил, что антироссийские санкции не изменили ситуацию на востоке Украины, и другие государства, в отличие от Польши, ладят с Россией и идут с ней на контакт.

«И мы должны на это смотреть?» — задался вопросом Косиняк-Камыш.