Польский политик решил за Россию, чего та ждет от ЕС. Все это ради США

Матеуш Моравецкий заявил, что некоторые международные игроки ждут проявления слабости от Европы. При этом премьер назвал НАТО мощнейшим военным альянсом в истории. Ранее Сейм выразил вотум доверия правительству Моравецкого. Политолог из США Эндрю Корыбко рассказал «360», чего ждать Москве от польского политика.

Источник фото: flickr.com/Kancelaria Premiera

«НАТО — самый мощный военный альянс в мировой истории», — цитирует ежегодную речь премьер-министра Польши The Epoch Times. По словам Моравецкого, «голоса некоторых лидеров, ставящих под сомнение Пятую статью Вашингтонского договора, или невыполнение обязательств по альянсу, то есть два процента ВВП на оборону, ослабляют нашу безопасность, угрожают будущему ЕС и НАТО. Мы будем этому противодействовать». Так польский политик фактически ответил на слова лидера Франции о «смерти мозга НАТО».

У Польши появился план возврата Крыма Украине Подробнее

«Мы больше не живем во времена безопасного господства Запада. На Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке и на востоке от Польши есть международные игроки, которые хотят воспользоваться слабостью Европы, поэтому мы хотим, чтобы амбициозный ЕС был открыт для принятия новых членов, открыт для Западных Балкан», — заключил премьер, фактически включив РФ в список государств, якобы желающих сыграть на слабости ЕС.

Польша всегда была союзником США и сторонником НАТО, а слова Моравецкого лишь отражают это. В этом уверен американский политолог Эндрю Корыбко.

Думаю, премьер хочет так послать враждебный сигнал России и позитивный — США. Моравецкий уже больше года у власти. Отношения с Россией, скорее всего, продолжат оставаться напряженными Эндрю Корыбко политолог.

А вот американо-польские отношения напротив, продолжат укрепляться, считает собеседник «360». По его мнению, Вашингтон использует Варшаву для сдерживания Москвы в регионе.