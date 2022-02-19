Польский писатель призвал США стрелять по России

Писатель из Польши Марчин Вольский призвал США к агрессивным действиям против России. По его словам, существующие проблемы не решатся с помощью дипломатии.

Об этом сообщило издание EADaily. По его словам, мнение о том, что конфликты на политическом уровне нужно решать с помощью переговоров и компромиссов, — это «большая ошибка».

«Жаль, что в Белом доме нет Рейгана, который мог бы обыграть Путина с его методом», — считает Вольский.

Он призвал Штаты жестко отвечать на любые действия России. По его мнению, нужно применять санкции, экономическую блокаду и не исключать возможность войны.

«И в крайнем случае, если стрельнешь по Варшаве — Санкт-Петербург испарится, стрельнешь ракетами по Парижу — Москва исчезнет с карты мира», — заключил писатель.

Ранее глава комитета бундестага Германии по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что военного вмешательства НАТО после «вторжения» России на Украину не будет. Вместо этого его члены введут экономические санкции.