Польский писатель назвал президента дебилом и стал фигурантом дела

На польского писателя Якуба Жульчика завели дело за оскорбление президента республики Анджея Дуды. В соцсетях литератор назвал Дуду дебилом.

По словам Жульчика, официально об уголовном деле его не известили. Об обвинении он узнал от «дружественного властям» издания wPolityce.

Речь идет о посте писателя, посвященном президентским выборам в США, проходившим в ноябре 2020 года.

Тогда Дуда поздравил Джо Байдена с успешной президентской кампанией, добавив, что ждет «номинацию Коллегии выборщиков». Признавать победу Байдена политик не торопился.

После этого Жульчик написал в Facebook, что «номинации коллегии выборщиков» не существует.

«Джо Байден — 46-й президент США. Анджей Дуда — дебил», — подытожил писатель.

Прокуратура Варшавы обвиняет его по статье об оскорблении главы государства. Наказание по ней — до трех лет тюрьмы.

«Подозреваю, что я первый писатель в этой стране за очень долгое время, которого судили за то, что он написал», — сообщил публицист в Facebook.

Якуб Жульчик — автор романов «Собачья гора», «Радио Армагедон» и «Ослепленные огнями». Последний экранизировали, он превратился в одноименный криминальный сериал.