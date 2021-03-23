Польский писатель назвал президента дебилом и стал фигурантом дела
На польского писателя Якуба Жульчика завели дело за оскорбление президента республики Анджея Дуды. В соцсетях литератор назвал Дуду дебилом.
По словам Жульчика, официально об уголовном деле его не известили. Об обвинении он узнал от «дружественного властям» издания wPolityce.
Речь идет о посте писателя, посвященном президентским выборам в США, проходившим в ноябре 2020 года.
Тогда Дуда поздравил Джо Байдена с успешной президентской кампанией, добавив, что ждет «номинацию Коллегии выборщиков». Признавать победу Байдена политик не торопился.
После этого Жульчик написал в Facebook, что «номинации коллегии выборщиков» не существует.
«Джо Байден — 46-й президент США. Анджей Дуда — дебил», — подытожил писатель.
Прокуратура Варшавы обвиняет его по статье об оскорблении главы государства. Наказание по ней — до трех лет тюрьмы.
«Подозреваю, что я первый писатель в этой стране за очень долгое время, которого судили за то, что он написал», — сообщил публицист в Facebook.
Якуб Жульчик — автор романов «Собачья гора», «Радио Армагедон» и «Ослепленные огнями». Последний экранизировали, он превратился в одноименный криминальный сериал.