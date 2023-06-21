Мир 21 июня 2023, 07:11 Польский офицер заявил о безразличии ряда украинских военных Поручик Павелка: насильно призванные украинцы не проявили рвения на тренировках в Польше Официальный сайт президента Украины

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Насильно призванные в ряды ВСУ украинские мобилизованные военные проявляют полное безразличие к тренировкам, которые проходят на учебном полигоне в Польше. Об этом на YouTube -канале рассказал офицер запаса польской армии Петр Павелка.

По его словам, украинских военных обучают польские подразделения, которые прекрасно видят уровень мотивации приехавших на тренировки.

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«Насильно призванные солдаты не проявляют никакого интереса к занятиям. Им просто все равно, куда их отправят после полигона. Среди военных в Польше это вызывает сильное раздражение», — сказал поручил.

Павелка добавил, что по этой причине часто происходят повреждения учебной военной техники.

Ранее сообщалось, что украинские военкоматы начали мобилизовать молодых людей прямо из очередей за гуманитарной помощью.