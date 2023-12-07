Мир 07 декабря 2023, 02:57 Польский министр случайно столкнулся с британским спецназом на Украине Declassified UK: британские солдаты находились на Украине еще прошлой весной РИА «Новости»

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Вооруженные британские солдаты в форме якобы участвовали в секретной операции на Украине в марте 2022 года. С ними случайно встретился один из польских министров. Об этом написало издание Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича.

Элитные спецподразделения Соединенного Королевства действовали на украинской территории через несколько недель после начала российской специальной военной операции. Об этом написал в своей книге «Польша в состоянии войны» польский журналист Парафьянович, поделившись историей одного из польских чиновников, который путешествовал между Киевом и Житомиром прошлой весной.

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Последний ему рассказал, что он передвигался «по серой зоне», а когда проходил последний украинский блокпост его предупредили, что дальше он пойдет на «на свой страх и риск».

«Ну, и кого мы встретили следующим? Украинских солдат и… британский спецназ. В форме. С оружием. Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами», — рассказал министр.

Чиновник добавил, что встреченные им военные отслеживали цели, узнавали больше о конфликте. Позже он признался, что польские спецназовцы также присутствовали на Украине в то время. По его словам, она находились в Броварах под Киевом. Это были бойцы из Люблинского военного диверсионного отряда, уточнил министр.

Издание также отметило, что британское военное ведомство никак не прокомментировало информацию о присутствии своих коммандос на украинской земле.

Ранее британского наемника Кристофера Перримана, бросившего семью ради вступления в ряды украинских боевиков, ликвидировали на Херсонском направлении. По предварительным данным, он в составе диверсионной группы пытался форсировать Днепр.