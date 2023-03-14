14 марта 2023, 01:31
Польский министр приехал на пресс-конференцию с пистолетом и устроил переполох
Генпрокурор Польши Зебро приехал на угледобывающую шахту «Белхатув» с пистолетом
Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро приехал на пресс-конференцию на угледобывающую шахту «Белхатув» с пистолетом. Присутствующие увидели оружие за поясом брюк министра, когда тот наклонился возложить цветы жертвам аварий, сообщила газета Super Express.
«Казус случился после конференции. Когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк», — заявили в публикации.
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Журналисты попросили генпрокурора прокомментировать ситуацию, на что он ответил, что у него есть разрешение на ношение оружия. Зебро пояснил, что стреляет по выходным в тире и посоветовал делать это другим.
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«Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет», — сказал министр.
Кроме журналистов на пистолет обратили внимание пользователи соцсетей. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский с иронией поинтересовался, был ли министр юстиции вооружен для «самообороны или вершения правосудия».
Оружие
Польша
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