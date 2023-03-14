Мир 14 марта 2023, 01:31 Польский министр приехал на пресс-конференцию с пистолетом и устроил переполох Генпрокурор Польши Зебро приехал на угледобывающую шахту «Белхатув» с пистолетом Unsplash

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Генеральный прокурор Польши, министр юстиции Збигнев Зебро приехал на пресс-конференцию на угледобывающую шахту «Белхатув» с пистолетом. Присутствующие увидели оружие за поясом брюк министра, когда тот наклонился возложить цветы жертвам аварий, сообщила газета Super Express.

«Казус случился после конференции. Когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах, ветер задрал полу пиджака, и все увидели пистолет за поясом брюк», — заявили в публикации.

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Журналисты попросили генпрокурора прокомментировать ситуацию, на что он ответил, что у него есть разрешение на ношение оружия. Зебро пояснил, что стреляет по выходным в тире и посоветовал делать это другим.

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«Согласно правилам, я не мог оставить пистолет в машине. Я рекомендую стрелять, это очень хорошо расслабляет», — сказал министр.

Кроме журналистов на пистолет обратили внимание пользователи соцсетей. Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский с иронией поинтересовался, был ли министр юстиции вооружен для «самообороны или вершения правосудия».