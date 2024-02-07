Мир 07 февраля 2024, 00:05 Польский министр обороны призвал готовиться к войне с Россией Министр обороны Польши Косиняк-Камыш призвал подготовиться к войне с РФ Freepik

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Польша должна быть готова к войне с Россией. Об этом заявил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, его слова передало РИА «Новости».

«С момента, когда за нашей границей разгорелся конфликт, мы должны быть готовы к каждому сценарию», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста, готовится ли польская сторона к российскому удару.

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По словам Косиняка-Камыша, Польша активно увеличивает военный потенциал.

Ранее новый посол в Нидерландах, российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин заявил, что Россия не собирается воевать со странами коллективного Запада, в этом нет ни геополитического, ни экономического смысла. Дипломат исключил нападение на государства Европы как сейчас, так и в будущем.

Учебный сценарий вероятного столкновения России и НАТО разработали в Германии. Начало предполагаемого конфликта спрогнозировали на лето 2025 года.