Польский МиГ-29 обстрелял на учениях летевший с ним в паре истребитель

Польский истребитель МиГ-29 во время учебного полета случайно превратил в мишень для стрельбы летевший с ним в паре такой же самолет. Обстрел велся из 30-миллиметровой авиационной пушки.

Инцидент подтвердили в Министерстве национальной обороны Польши. Пилот обстрелянного МиГ-29 не пострадал и сумел посадить самолет, сообщило местное издание Onet.

Инцидент произошел недалеко от Надажице, где расположен военный аэродром. Истребители поднялись в воздух с 22-й базы тактической авиации в Мальборке на севере Польши.

В результате обстрела воздушное судно получило серьезные повреждения элементов конструкции фюзеляжа. По мнению специалистов, самолет не подлежит ремонту.

Изучением инцидента занялась государственная комиссия по расследованию авиапроисшествий.

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