В пресс-службе МИД Польши заявление немецкого министра посчитали упрощением, которое не стремится «раскрыть все исторические и политические детали».

Варшава убеждена в ответственности Советского Союза за начало войны.

«Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы <…>, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <…> война бы не началась», — цитирует польских дипломатов «Русская планета».

По данным издания, Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом в статье, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны, напомнили, что именно Германия развязала войну своим нападением на Польшу и несет ответственность за холокост.

По их словам, эти факты неизменны, и те, кто пытается обвинить в этом другое государство, занимаются переписыванием истории.