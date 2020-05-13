    13 мая 2020, 19:33

    Польский МИД посчитал упрощением заявление Германии о виновнике Второй мировой войны

    Артур Блянихов

    Внешнеполитическое ведомство Польши прокомментировало слова министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса о единоличной вине нацистов за начало Второй мировой войны. Об этом сообщил РБК.

    В пресс-службе МИД Польши заявление немецкого министра посчитали упрощением, которое не стремится «раскрыть все исторические и политические детали».

    Варшава убеждена в ответственности Советского Союза за начало войны.

    «Большинство историков, тщательно исследовавших исторические документы <…>, согласны, что в отсутствие принятия пакта Молотова — Риббентропа и его секретного протокола <…> война бы не началась», — цитирует польских дипломатов «Русская планета».

    По данным издания, Хайко Маас совместно с историком Андреасом Виршингом в статье, посвященной 75-летию окончания Второй мировой войны, напомнили, что именно Германия развязала войну своим нападением на Польшу и несет ответственность за холокост.

    По их словам, эти факты неизменны, и те, кто пытается обвинить в этом другое государство, занимаются переписыванием истории.