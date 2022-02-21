Польский МИД допустил прибытие дополнительных военных из США

Заместитель главы польского МИД Павел Яблоньский сообщил, что Штаты могут направить в Польшу дополнительные военные подразделения. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По словам Яблоньского, польские власти все время обсуждают со Штатами усиление оперативных возможностей не только самой Польши, но и других стран Восточного фланга НАТО. Также речь идет об увеличении американского военного присутствия.

«Очень реально, что мы будем иметь очередные подразделения на нашей территории, по крайней мере временно», — цитирует дипломата RT.