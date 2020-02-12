Польский институт предложили запустить информационную кампанию о Второй мировой войне

Политолог Анна Мария Дынер, автор документа, упоминает рекомендации, направленные против «российской пропаганды» на тему Второй мировой войны. Он предлагает направить кампанию на страны бывшего СССР. Там «до сих пор убеждены», что Красная армия сыграла ключевую роль в победе над нацизмом.

Польский институт уверяет, что Москва выстраивает внешнюю политику, манипулируя историческими фактами.

Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации по международным делам, уверен, что такая медиакампания создается для «эффекта толпы». Он считает, что данная цель носит политический, а не научный характер.

Автор инициативы написал, что необходимо сформировать «правильную» историю, а не «искаженную», предлагаемую Россией.