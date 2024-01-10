Мир 10 января 2024, 00:22 Польский генерал заявил, что у НАТО нет стратегии против России Польский генерал Скшипчак заявил, что у НАТО нет стратегии против России Unsplash

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НАТО и Евросоюз не смогли выработать эффективную стратегию противодействия России. Об этом заявил изданию Rzeczpospolita польский генерал Вальдемар Скшипчак.

Военный предположил, что нынешняя ситуация полностью устраивает президента России Владимира Путина, который может планировать свои действия, не опасаясь ответа со стороны Запада.

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«У него нет особых проблем, поскольку он знает, что мы не можем ничего сделать», — констатировал Скшипчак.

По словам генерала, отсутствие конкретного плана особенно сильно бьет по перспективам Украины. Скшипчак отметил, что достижения российской армии делают все менее привлекательным для Запада дальнейшую поддержку украинского режима и приближают «худший из возможных сценариев» для ВСУ.

Ранее директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер предположил, что в 2024 году Украину ждут поражения на поле боя, которые приведут к новым территориальным потерям. Эксперт предположил, что от отчаяния страна попытается втянуть НАТО в открытый конфликт с Россией.