Мир 07 февраля 2024, 09:03 Польский генерал заговорил об угрозе для Калининграда в случае конфликта с НАТО Генерал Скшипчак: при конфликте НАТО ликвидирует Калининградскую область РИА «Новости»

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Если между Россией и НАТО начнется конфликт, альянс ликвидирует Калининградскую область. Об этом заявил бывший замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Его процитировало издание Rzeczpospolita.

«В случае конфликта между НАТО и Россией будущим для Кенигсбергской (Калининградской — прим. ред.) области станет ликвидация этой оккупированной Россией территории», — высказался он.

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Североатлантический альянс «не позволит» России управлять регионом и располагать там свои войска, заверил Скшипчак.

Сегодня, как уточнил он, Польша строит укрепления в приграничной зоне с Россией и Белоруссией. Страна готовит «оборонительные пояса», потому что во время конфликта делать это будет некогда, резюмировал политик.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал готовиться к войне с Россией. По его словам, страна уже активно наращивает боевой потенциал.