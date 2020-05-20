Польский генерал сравнил с фекалиями имеющиеся в стране танки

Российский танк T-72Б3M был прекрасно модернизирован с точки зрения мобильности и особенностей ведения боя. Была улучшена защита от кумулятивных боеприпасов и в целом у танка были усилены даже те стороны, которые и до модернизации считались очень мощными.

Об этом изданию Kresy с досадой сообщил бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Он посетовал, что Польша не может провести подобную модернизацию, так как безнадежно отстала и «30 лет топчется на одном месте».

«То, что у нас называется модернизацией, — это, по сути, „припудривание фекальных масс“ (в оригинале использовано грубое сравнение), как когда-то говорил генерал Бук. Это никакая не модернизация!» — приводит слова генерала РИА «Новости».

Он заявил, что до конца 2020 года Россия получит более 120 обновленных бронетанковых машин.

Так как Польша не может изменить свой промышленный потенциал, нужно идти другим путем. Для поддержания баланса сил на «Восточном фронте» Скшипчак предложил заключить сделку со стратегическим партнером, который предоставит промышленные технологии для строительства новых танков. По его мнению, с немцами договориться не получится, но американцы могут разрешить Польше собирать «Абрамсы». Генерал считает, что Варшаве необходимо 450-550 бронированных машин.

В начале мая польское правительство приняло новую стратегию национальной безопасности. Главной угрозой в документе названа Россия, которая реализует свою политику «с применением военной силы».