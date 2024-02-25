Мир 25 февраля 2024, 02:20 Польский генерал призвал Украину использовать переговоры с Россией для передышки ВСУ Польский генерал призвал Украину уступить России территории и дать передышку ВСУ РИА «Новости»

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Украине сейчас необходимо пойти на уступке России и использовать переговоры, чтобы дать передышку ВСУ. Об этом в эфире радиостанции TOK FM заявил польский генерал Томаш Бонк.

«Не пришло ли время для некоторых уступок в территориальном отношении, с которыми Украине будет трудно смириться. Но зато тогда украинская армия, которая напрягает последние силы, получила бы небольшую передышку», — заявил генерал.

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По словам польского военного, на поле боя сложилась слишком большая диспропорция сил в пользу России, в том числе из-за того, что страна перешла в режим военной экономики. Эксперт считает, что конфликт дошел до той стадии, когда ВСУ нужна передышка.

Западные чиновники скептически отнеслись к вероятности переговоров по Украине. Дипломатическое решение вряд ли возможно до выборов президента США в ноябре этого года.