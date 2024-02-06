06 февраля 2024, 17:01
Польский генерал призвал депортировать из ЕС украинцев призывного возраста
Польский генерал Скшипчак предложил ЕС выслать украинцев призывного возраста
Экс-замминистра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак призвал страны Евросоюза сообща депортировать украинцев призывного возраста. Заявление прозвучало в эфире радиостанции TOK FM.
Во время обсуждения нехватки мобилизационных ресурсов на Украине польский генерал указал на необходимость «обратить внимание» на находящихся в эмиграции граждан Украины.
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«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию», — подчеркнул Скшипчак.
По информации ООН, с начала спецоперации Украину покинули 6,3 миллиона человек, еще более четырех миллионов стали внутренними переселенцами. При этом СМИ писали, что работу в Европе смогли найти только около 40–60% взрослых украинских беженцев — многие остались вовсе без средств к существованию. В европейские школы ходят также около половины детей с Украины.
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Эвакуации
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