Мир 22 июля 2023, 05:56 Польский генерал предупредил Украину о возможном ударе ВС России с фланга Польский генерал Коморницкий заявил, что войска ВС России могут ударить по ВСУ с фланга РИА «Новости»

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ВС России могут обойти позиции украинских военных с фланга и перейти в собственное наступление. Об этом заявил генерал польской армии Леон Коморницкий. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja.

«Существует угроза того, что русские зайдут во фланг атакующих украинских группировок, лишив при этом ВСУ возможности вклиниться в оборонительные рубежи», — сказал Коморницкий.

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Также польский генерал призвал ВСУ обратить внимание на то, что российские войска уже ведут наступательные действия в нескольких направлениях.

ВС России ранее нанесли мощный удар по ВСУ на Купянском направлении Харьковской области. Предположительно, под ударом оказались позиции и склады с боеприпасами 27-й Отдельной реактивной артиллерийской бригады «Петра Калнышенка» и 132 ОДШБ в районе Петропавловки, уточнили авторы Telegram-канала «Военная хроника».

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее заявил, что коллективный Запад уже постепенно признает, что Россия победит в конфликте на Украине. Он указал на то, что члены администрации президента США Джо Байдена все чаще говорят о том, что ВСУ не смогут осуществить успешное контрнаступление.