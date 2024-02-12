12 февраля 2024, 16:27
Польский генерал предупредил о последствиях кадровых решений Зеленского
Генерал Скшипчак заявил, что последние действия Зеленского обернутся проблемами
Действия президента Украины Владимира Зеленского будут иметь колоссальные последствия для страны, чье положение уже стало катастрофическим. Такое мнение высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Do Rzeczy.
«Ситуация на Украине критическая, причем, на мой взгляд, виноват в этом Киев. Виновником появления призрака поражения абсолютно точно является Киев», — пояснил военачальник.
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Скшипчак подчеркнул, что решение Зеленского отправить главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку принято в самый неудачный момент. Такие перестановки, по его словам, нельзя делать во время ведения боевых действий. К тому же, добавил польский эксперт, назначение Александра Сырского на эту должность — не лучшее с точки зрения его навыков командования.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала назначение Сырского. По ее мнению, украинские власти провели зачистку в военном командовании.
Владимир Зеленский
ВСУ
Киев
Украина
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