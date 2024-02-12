Мир 12 февраля 2024, 16:27 Польский генерал предупредил о последствиях кадровых решений Зеленского Генерал Скшипчак заявил, что последние действия Зеленского обернутся проблемами Ministry of Defense of Ukraine

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Действия президента Украины Владимира Зеленского будут иметь колоссальные последствия для страны, чье положение уже стало катастрофическим. Такое мнение высказал польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Do Rzeczy.

«Ситуация на Украине критическая, причем, на мой взгляд, виноват в этом Киев. Виновником появления призрака поражения абсолютно точно является Киев», — пояснил военачальник.

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Скшипчак подчеркнул, что решение Зеленского отправить главкома ВСУ Валерия Залужного в отставку принято в самый неудачный момент. Такие перестановки, по его словам, нельзя делать во время ведения боевых действий. К тому же, добавил польский эксперт, назначение Александра Сырского на эту должность — не лучшее с точки зрения его навыков командования.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала назначение Сырского. По ее мнению, украинские власти провели зачистку в военном командовании.