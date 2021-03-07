Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград

Бывший командующий сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак описал вероятный сценарий боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО. Именно этот регион, по его мнению, имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России.

Калининградская область, по словам Скшипчака, это «ворота», ведущие в Балтийское море и на Польскую низменность. Оттуда российские солдаты, по его мнению, могут попасть в Центральную и Западную Европу. Привел слова польского генерала портал Defence 24.

В этом регионе базируются основные силы Балтийского флота, отметил Скшипчак. Также там находятся войска Калининградского оборонительного района. В случае войны, заметил генерал, эти соединения должны обеспечить перевес России над соперником в море и воздухе. Но поскольку в Прибалтике базируются войска НАТО, российские военные могут сделать по-другому.

Они, к примеру, могут блокировать переброску подразделений НАТО по суше, морю и воздуху на территорию стран Прибалтики, считает польский генерал. Кроме того, они могут поддерживать российскую 6-ю армию, размещенную за восточной границей.

Страны Прибалтики, как убежден Скшипчак, в случае войны с Россией бессмысленно укреплять соединениями НАТО, поскольку у «противника» будет подавляющий перевес.

В случае объявления войны на территории Европы российские и белорусские военные разорвут силы НАТО пополам, заявил в феврале колумнист издания The National Interest Джон Россомандо. Автор статьи напомнил, что во время учений «Зима-20» польские войска потерпели сокрушительное поражение от предполагаемого противника.