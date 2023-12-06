Мир 06 декабря 2023, 03:33 Польский генерал обвинил Украину в военном преступлении Польский генерал Коморницкий назвал контрнаступление ВСУ военным преступлением РИА «Новости»

Читать 360tv в

После объявления контрнаступления бойцов Вооруженных сил Украины отправили на верную смерть, что является военным преступлением. Об этом польский генерал Леон Коморницкий сообщил в беседе с изданием Do Rzeczy.

«Это не было контрнаступление. Это была отправка солдат на смерть. А посылать солдата на смерть — это военное преступление», — сказал он.

Реклама

Коморницкий для примера напомнил о польском военном искусстве, у которого самой ценной составляющей являются солдаты. Генерал назвал российскую армию «самой опасной», поэтому Польша должна начать наращивать свой военный потенциал.

Ранее генерал Коморницкий заявил, что российские военные перешли на тактику полного уничтожения ВСУ. По словам военного, Россия сможет достичь своих целей, а от слабой Украины останется отрезанное от ресурсов государство.

В ноябре украинский телеканал «1+1» запустил бегущую строку с данными о пропавших без вести и погибших военнослужащих ВСУ. В ней показали цифру более чем в 1,1 миллиона человек.