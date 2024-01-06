Мир 06 января 2024, 05:51 Польский еврокомиссар выступил против продления свободной торговли с Украиной Еврокомиссар Войцеховский призвал ограничить импорт украинской продукции в ЕС РИА «Новости»

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Польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский выступил против продления режима свободной торговли с Украиной и за введение ограничений. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Моя главная задача на 2024 год, чтобы этот новый регламент, если он будет издан, ввел достаточно сильные защитные положения. Это нужно, чтобы не произошло какого-то кризиса, связанного с избыточным предложением», — заявил он.

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Войцеховский предложил количественно ограничить импорт сахара и птицы с Украины, считая, что это угрожает конкурентоспособности европейских производителей, включая Польшу. Переговоры по новому регламенту находятся в заключительной стадии — межведомственные договоренности завершатся уже 9 января.

Польский еврокомиссар также заявил, что не поддержит продление механизма временной отмены квот на украинскую продукцию, если его предложение не примут.

Ранее французский политолог глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино рассказал, что в Германии фермеры возмущены вмешательством Украины в сельское хозяйство своей страны. При этом немецкие средства массовой информации не пишут об этом.