Мир 03 июля 2023, 02:43 Польский евродепутат раскрыл неожиданные планы Запада в отношении России Депутат ЕП Ващиковский: Запад восстановит отношения с Россией вопреки обещаниям Киеву РИА «Новости»

Читать 360tv в

Запад восстановит отношения с Россией, несмотря на все обещания Украине. Такое мнение высказал экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский на конференции по обсуждению книги Януша Бугайского «Падшее государство: Путеводитель по распаду России». Его слова привело издание Energetyka24.

«Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», — отметил Ващиковский.

Реклама

На Западе многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией, особенно Германия. Польский политик считает, что несмотря на все обещания Украине, в отношениях с Россией победит принцип «бизнес есть бизнес».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее порекомендовал польскому руководству «думать своей головой» и больше заботиться о благополучии поляков. Для Запада поляки были и остаются славянами, а это расходный материал, отметил белорусский лидер и посоветовал «соседям» лучше учить историю.