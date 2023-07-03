03 июля 2023, 02:43
Польский евродепутат раскрыл неожиданные планы Запада в отношении России
Депутат ЕП Ващиковский: Запад восстановит отношения с Россией вопреки обещаниям Киеву
Запад восстановит отношения с Россией, несмотря на все обещания Украине. Такое мнение высказал экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский на конференции по обсуждению книги Януша Бугайского «Падшее государство: Путеводитель по распаду России». Его слова привело издание Energetyka24.
«Уже сейчас мы выступаем свидетелями процесса убеждения Украины в том, чтобы заморозить конфликт, повторить ситуацию 2015 года, а затем заключить соглашение с Россией», — отметил Ващиковский.
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На Западе многие страны заинтересованы в сотрудничестве с Россией, особенно Германия. Польский политик считает, что несмотря на все обещания Украине, в отношениях с Россией победит принцип «бизнес есть бизнес».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее порекомендовал польскому руководству «думать своей головой» и больше заботиться о благополучии поляков. Для Запада поляки были и остаются славянами, а это расходный материал, отметил белорусский лидер и посоветовал «соседям» лучше учить историю.
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