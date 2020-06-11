Специалист выразил уверенность, что реализации проекта не помешают планы США ввести санкции против страховых компаний, которые причастны к строительству газопровода.

Кубяк заметил, что у РФ есть свои страховые компании, занимающиеся рисками при проведении подобных работ. По мнению эксперта, можно припугнуть негативными последствиями те предприятия, которые оказывают услуги по сертификации газопроводов.

Такие услуги оказывает норвежское сертификационное общество Det Norske Veritas, с которым Россия заключила договор. Отмечается, что эта компания не может позволить себе попасть под рестрикции американских партнеров. Если же она откажется выполнять свои обязательства, то российской стороне будет непросто найти другую компанию, оказывающую такие услуги.