Мир 31 мая 2023, 01:30 Польский дипломат лишился работы после требования от Зеленского извинений за Волынскую резню Представителя МИД Польши Ясину отправили в бессрочный отпуск после слов о Волынской резне РИА «Новости»

Читать 360tv в

Представителя МИД Польши Лукаса Ясину отправили в бессрочный отпуск после его требований к президенту Украины Владимиру Зеленскому извиниться перед поляками за Волынскую резню. Радиостанция RMF FM сообщила, что дипломат не вернется на службу.

«Лукаш Ясина официально отправлен в отпуск, но только бессрочно», — сказано в сообщении.

Реклама

Источник радиостанции заявил, что Ясина не вернется из бессрочного отпуска на работу в министерство иностранных дел.

Дипломат лишился работы из-за призыва к Зеленскому взять ответственность и попросить прощения у поляков за Волынскую резню. Ясина заявил, что Польше не хватает этих извинений Украины.

За украинского президента ответил посол Украины в Польше Василий Зварич. Он заявил, что никто не вправе заставлять украинскую сторону за что-либо извиняться. Поляки назвали его «бандеровским псом» и предложили выгнать из страны.