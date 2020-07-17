Польский депутат выступил против памятника Ленину в Германии

«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до шести миллиона человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришел он, а за ним и революция», — считает Крук.

В документе упоминается, что «на коммунистических режимах в общей сложности лежит ответственность за гибель порядка 100 миллионов человек, отчего коммунизм предстает одной из самых кровавых систем в истории человечества».

По словам депутата, это может быть причиной запрета коммунистической символики в Евросоюзе. Крук задается вопросом, предпримет ли Еврокомиссия какие-либо шаги для того, чтобы убрать памятник, а также «не возникают ли в этой связи опасения, что Германия возвращается к своим тоталитарным традициям».