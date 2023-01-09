Мир 09 января 2023, 08:23 Польский депутат в знак протеста раздавил в телеэфире «русский огурец» Депутат сейма Польши Бурый раздавил российский огурец на столе ведущего TVP Info

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Телеведущий Милош Клечек в эфире обвинил депутата сейма Польши Яцека Бурого в обогащении на продаже российских овощей, а он в ответ достал из кармана огурец, раздавил его и вышел из студии. Запись конфликта TVP Info опубликовал на своем YouTube-канале.

Гости программы обсуждали цены на топливо. Милош Клечек упрекнул Яцека Бурого в том, что он назвал цену в 10 злотых (160,5 рубля) невысокой. Он сказал, что бизнесмен может позволить себе такие траты, потому что торгует российскими овощами. В ответ на это депутат достал из кармана огурец, бросил его перед телеведущим на стол, раздавил рукой, вернулся на свое место и продолжил спорить. Милош Клечек бросил ему огурец обратно, спустя время депутат ушел из студии. Милош Клечек назвал произошедшее подстроенной провокацией и заявил, что Яцек Бурый заработал на продаже российских огурцов тысячи злотых.

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В начале декабря Евросоюз ввел потолок цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель, несмотря на предложение Польши опустить его до 30 долларов. Директор Фонда энергетического развития заявил, что это не скажется на ценах — они поднимутся независимо от санкций.

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