Польский депутат попросил не злить россиян

Подход Польши к внешней политике и вопросам безопасности посоветовали поменять. Властям страны лучше не злить россиян и начать думать «самим за себя».

С критикой правительства выступил депутат сейма Кшиштоф Босак. Свое мнение он высказал в интервью изданию Rzeczpospolita.

Парламентарию не понравилось расширение военного присутствия США в Польше. По словам Босака, Вашингтон не намерен заниматься благотворительностью: содержать военные базы в Висле, как заявил американский лидер Дональд Трамп, Варшава будет за свой счет.

«Мне кажется, некоторые польские политики и комментаторы остались во временах холодной войны и не заметили, что она кончилась», — сказал депутат. По его мнению, сейчас наступил момент «политики сделок».

Польша, подчеркнул Босак, должна начать думать «сама за себя». Страну не должно волновать, как на ее политику смотрят Москва, Берлин, Вашингтон и другие государства.

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Говоря о международной политике, депутат заметил, что почти все споры в стране сводятся к России. Политическая элита Польши, сказал он, «русоцентричная». При этом у России больше политических интересов, а политика отличается глобальностью.

«Наши интересы — в нашей собственной безопасности, а не в том, чтобы разозлить россиян», — обратил внимание Босак.

Он также заявил, что при «более или менее реалистичном заявлении» про Россию в Польше человек рискует прослыть «русским агентом».

Восточную политику Варшавы парламентарий назвал «синонимичной борьбе с Москвой». Причины этого, полагает парламентарий, лежат в ситуации 1980-х годов. Тогда среди представителей правых сил было много людей, настроенных к Востоку «мистически».