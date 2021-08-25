Польский депутат объяснился за попытку прорваться с пакетом к беженцам

Беженцы из Ближнего Востока, которые уже почти неделю кочуют между линией польско-белорусской границы, находятся сейчас на территории Польши. Такое заявление сделал депутат Сейма республики от партии «Гражданская платформа» Франтишек Стерчевски, который пытался прорваться к нелегалам через силовиков с пакетом. Об этом сообщил Telegram-канал DW.

По его словам, по этой причине он имел право попасть к месту размещения людей и передать им необходимую гуманитарную помощь. Он объяснил, что если бы ситуация была иная, то находящиеся на службе военные нарушили бы государственную границу Белоруссии, что вызвало бы незамедлительную реакцию белорусских властей.

«Вопреки утверждениям пропаганды PiS (правящей партии „Право и справедливость“ — прим. ред.), лагерь находится в Польше», — подчеркнул Стерчевски.

Он добавил, что мигрантам сейчас нечего есть и пить, некоторым нужна срочная медпомощь.

Стерчевски 25 августа пытался прорваться сквозь военных и передать гуманитарную помощь оказавшимся на границе Польши и Белоруссии беженцам. Однако в итоге депутата задержали пограничники, написала Lenta.ru.