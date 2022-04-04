Польский депутат не поверил в фейк о гибели людей в Буче

Депутат сейма Польши Януш Корвин-Микке посчитал историю о якобы массовой гибели людей в украинской Буче сомнительной. Парламентарий обратил внимание, что на кадрах, которые появились в Сети, многие детали указывают на постановочный характер.

«Заметили ли вы, что дома почти не получили увечий? Держу пари, что нет. И почему людей хоронят в братских могилах, а не хоронят их родственники? (280 тел на 36 тысяч жителей). И почему родные не убрали тела с улицы?» — написал Корвин-Микке в своем Twitter.

Польский депутат сообщил, что показал эти снимки, якобы сделанные в Буче, патологоанатому.

«Из-за плохого качества нельзя исключать, что это мертвые или что это живые, позирующие люди», — отметил Корвин-Микке.

Политик добавил, что на кадрах никаких ран не видно, поэтому он допустил, что это вообще не трупы. Также у депутата возник вопрос, почему на фотографиях прикрыли лица людей.

Политолог Данила Гуреев ранее сообщил «360», что вброс о погибших жителях Бучи — еще один виток украинских фейков, направленных против России.

В Минобороны РФ назвали кадры из Бучи очередной провокацией киевского режима. В ведомстве отмечали, что российские военные вышли из Бучи еще 30 марта, а снимки появились в Сети через несколько дней. При этом за время, пока Буча находилась по контролем ВС РФ, от действий военных не пострадал ни один местный житель.