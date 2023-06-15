Мир 15 июня 2023, 08:57 Польский депутат испугался, что США втянут его страну в мировую войну Польский депутат Корвин-Микке испугался, что США втянут его страну в мировую войну

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Депутат Сейма, лидер польской партии «Конфедерация» Януш Корвин-Микке высказал опасения на тему возможного втягивания Соединенными Штатами Польши в мировую войну из-за конфликта на Украине. Такое заявление он сделал в интервью газете Mysl Polska.

«Я очень боюсь, что они [США и правительство Польши] втянут нас в этот конфликт. Рвение партии „Право и справедливость“, которая подталкивает к этой мировой войне, действительно достойно осуждения», — сказал он.

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Так политик ответил на вопрос о возможной эскалации украинского кризиса в будущем и роли Польши и Штатов в этой ситуации. Корвин-Микке заявил, что развитие и рост БРИКС заставляет США нервничать. Он предположил, что международное объединение может отобрать монополию на мировую валюту у американцев.

Парламентарий считает, что именно поэтому Соединенные Штаты могут сделать ставку на мировой конфликт. Ведь в таком случае БРИКС не успеет окончательно оформиться. Корвин-Микке заявил, что цель США в украинском кризисе — ослабление России. Польша же во вред себе готова помогать Белому дому в этом.