Мир 15 декабря 2023, 03:05 Польский дальнобойщик сбил трех украинцев на границе «Украина.ру»: поляк на автовазе сбил трех украинцев у КПП «Рава-Русская» РИА «Новости»

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Дальнобойщик из Польши, находясь за рулем автовоза, совершил наезд на трех украинских водителей. Об этом сообщило интернет-издание «Украина.ру».

Поляк сбил автомобилистов на границе у контрольно-пропускного пункта «Рава-Русская». По мнению журналистов, мужчина решил показать, «кто в Польше хозяин». Информации о состоянии пострадавших не поступало, на месте ДТП работают врачи.

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Польские водители блокируют КПП на границе с Украиной с ноября 2023 года. Они требуют восстановить систему разрешений для коммерческих перевозок за исключением поставок боеприпасов для ВСУ и гумпомощи. КПП «Рава-Русская» лишь недавно начал работать в обычном режиме.

В начале декабря власти Украины и Польши пошли на компромисс, который должен был снять блокировку движения на границе. Посол Василий Зварич заявил, что у водителей нет больше оснований продолжать забастовку.