Мир 30 июня 2023, 03:08 Польский чиновник выступил с неожиданным обвинением в адрес Германии Замглавы МИД Польши Мулярчик: ФРГ подает плохой пример России из-за отказа от репараций РИА «Новости»

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Польша нашла новый способ склонить Германию к разговору о репарациях за Вторую мировую войну. Замглавы министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия подает плохой пример России, не желая обсуждать требования польских властей. Такое мнение он высказал в интервью сайту wPolityce.

Мулярчик подчеркнул, что этот вопрос является очень важным «с точки зрения международного права», поэтому игнорирование Германией диалога на эту тему вызывает сожаление. Более того, это может стать маяком для России, добавил он.

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«Потому что, если Россия видит, что ФРГ не хочет платить военные репарации стране, пострадавшей в результате Второй мировой войны, то это тоже маячок для россиян. Такое отношение неприемлемо», — заключил он.

Ранее сообщалось, что поляки решили потребовать от России репарации за урон во время Второй мировой войны. Отчет об ущербе подготовят осенью до парламентских выборов.