Польский чиновник: Белоруссия достигент успеха без членства в ЕС

По данным сайта «Утро.ру», политолог считает, что Белоруссии выгодно сотрудничать с Европой, а также Россией и Китаем, но сценарий Украины не пошел бы ей на пользу. Также он уверен, что белорусы сами это понимают и не хотят повторить судьбу Украины.

«Белорусам не нравится то, что происходит на Украине. Для них эта страна — предостережение от того, чего бы они не хотели», — подчеркнул он.