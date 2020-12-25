Польский чиновник: Белоруссия достигент успеха без членства в ЕС
Бывший советник МИД Польши Мариуш Швидер заявил, что Белоруссия достигнет процветания, если не будет стремиться вступить в Евросоюз. Об этом сообщило ИА REGNUM.
По данным сайта «Утро.ру», политолог считает, что Белоруссии выгодно сотрудничать с Европой, а также Россией и Китаем, но сценарий Украины не пошел бы ей на пользу. Также он уверен, что белорусы сами это понимают и не хотят повторить судьбу Украины.
«Белорусам не нравится то, что происходит на Украине. Для них эта страна — предостережение от того, чего бы они не хотели», — подчеркнул он.