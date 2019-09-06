Спортсмен выбрал для восхождения отель Westin в Варшаве. Это было не случайно. Сквозь прозрачные стены здания наблюдатели могли следить за движением лифта.

На протяжении всего состязания спортсмен не оставлял механизму шансов на победу. Чемпион прошел дистанцию в 23 метра за 12,21 секунды. За это время лифт ни разу его не обогнал его.

Дженски считается одним из лучших скоростных скалолазов в мире. Между тем сам вид спорта включили в программу Олимпийских Игр, и Дженски собирается участвовать в Олимпиаде-2020 в Токио.