Мир 05 февраля 2023, 11:48 Польский бизнесмен приютил украинских беженцев и получил штраф за ненависть к ним Kresy: приютившего беженцев бизнесмена в Польше оштрафовали за ненависть к украинцам РИА «Новости»

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Приютившего 40 беженцев предпринимателя из польского Люблина оштрафовали за оскорбление украинцев по национальному признаку. Об этом написало издание Kresy.

По данным источника, управляющий собственной базой отдыха Ежи Анджеевский после начала специальной операции разместил 40 украинских беженцев. По его словам, сотрудники компании искали беженцев по автобусным и железнодорожным вокзалам и предлагали место временного проживания.

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Однако самому бизнесмену не нравятся идеи, которые в свое время продвигали Адольф Гитлер и Степан Бандера. Своими мыслями он делился в социальных сетях, где его публикациями заинтересовались полицейские.

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В итоге Анджеевского оштрафовали за ксенофобию, религиозную нетерпимость и расизм. Суд признал его виновным в оскорблении лиц украинской национальности по признаку их происхождения, назначив штраф в полторы тысячи злотых (около 25 тысяч рублей).

«Я подал апелляцию и потребовал ознакомить меня с материалами дела. Нельзя упрекнуть человека в ненависти к тем людям, которым он так много помогает», — не согласился с приговором суда мужчина.

Бандера является одним из лидеров Организации украинских националистов* (ОУН*) и одним из инициаторов создания «Украинской повстанческой армии»**, которые сотрудничали с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны.

Ранее польские школьники затравили сверстника с Украины, покинувшего родину вместе с семьей. Они выбросили его еду и назвали грязным бродягой.

* УПА и ** ОУН — запрещенные в России экстремистские организации.