Польский аналитик высказался об обещании России помочь с миграционным кризисом

Обозреватель польского издания wPolityce Марек Будзиш прокомментировал обещание России помочь с миграционным кризисом на границе Белоруссии и Польши. Он выразил опасения. Об этом сообщили РИА «Новости».

«Мы как на ладони видим план Москвы, которая старается избежать непосредственного вовлечения в конфликт, а одновременно исключить из игры страны нашего региона: Польшу, Литву и Латвию, которые, с путинской точки зрения, не выступают ведущими игроками», — отметил он.

Он подчеркнул, что Россия считает Германию и Францию главными в вопросах с мигрантами. По его словам, опираясь на исторический опыт, стоит опасаться переговоров, передал RT.