Строительство газопровода «Северный поток — 2» остановить практически невозможно. Эксперт польского Центра восточных исследований Шимон Кардащ считает, что изменения позиции Москвы и Берлина по этому вопросу ждать не стоит.

«Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что „Северный поток — 2“ будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен: все идет к завершению проекта», — процитировало ИА Nation News аналитика.

Эксперт отметил, что немецкие политические и деловые круги все больше говорят о приверженности проекту. Канцлер ФРГ Ангела Меркель четко дала понять, что не намерена отказываться от «Северного потока — 2». Ее позицию поддержал новый председатель ХДС Армин Лашет, который может сменить Меркель на ее посту. Кардащ даже не знает, что может произойти, чтобы стройку закрыли, потому что, несмотря на жесткие санкции со стороны США, проект до сих пор живет.

«Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен», — сказал Кардащ.

Трудно сказать, что должно произойти для срыва проекта «Северный поток — 2», отметил эксперт Центра восточных исследований Шимон Кардащ.

В Минэкономики Германии заявили о положительных сторонах проекта «Северный поток — 2» для страны. Его эксплуатация приведет к снижению цен на газ в Евросоюзе.