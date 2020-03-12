Кубяк заметил, что Москва была заранее готова к рестрикциям со стороны США. По его словам, Россия рано или поздно реализует проект газопровода, поскольку у нее есть свой корабль-трубоукладчик «Академик Черский». Он вышел из порта Находка еще в феврале.

«У них (россиян — прим. ред.) есть трубоукладчик, а санкции не распространяются на специалистов, имеющих соответствующую подготовку и персонал», — обратил внимание специалист.