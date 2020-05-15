Польский актер высказался против политики Варшавы
Новая стратегия национальной безопасности Польши, в которой Россия названа основным врагом, не нашла отклика у польского актера и режиссера Войцеха Ольшанского. Об этом сообщил «Царьград».
По мнению артиста, Соединенные Штаты сделали Польшу инструментом для своих интересов и пытаются вовлечь ее в войну с Россией. Ольшанский заметил, что не в интересах Варшавы воевать с кем бы то ни было.
«Мы должны воевать с Россией, с нашим соседом? Мы, славяне?» — задался вопросом актер.