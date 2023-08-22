Мир 22 августа 2023, 17:18 Польских спецназовцев отправят охранять энергоинфраструктуру на Балтике Министр Блащак: польский спецназ будет охранять газопровод Baltiс Pipe Pacific Press/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Польша создаст подразделение спецназа для охраны энергетической инфраструктуры на Балтике. Такое заявление сделал министр национальной обороны страны Мариуш Блащак в соцсети X (бывший Twitter).

В зоне ответственности силовиков будут газопровод Baltik Pipe, соединивший Норвегию и Польшу, а также терминал по разжижению газа. Новое подразделение создают в Дзивнове, его бойцы прошли обучение в Соединенных Штатах, отметил глава ведомства.

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Спецназ будет отвечать за укрепление безопасности страны и защиту критической инфраструктуры. Создание нового комплекса является ответом на «современные угрозы», сообщил RT.

Ранее Госдеп США одобрил возможную сделку по продаже Польше вертолетов АН 64E Apache на сумму 12 миллиардов долларов, писали«Известия».

Представители Пентагона отметили, что поставки вертолетов не нарушат военного баланса в европейском регионе. В то же время боевые машины дадут Польше возможность участвовать в операциях НАТО и помогут противостоять «будущим угрозам»