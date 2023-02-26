26 февраля 2023, 08:28
Польских «политиканов» обвинили в том, что страна осталась без нефти из России
Военкор Стешин: РФ прекратила поставки нефти Польше, когда она передала танки Украине
Польша осталась без российской нефти сразу после того, как отправила первые танки Leopard на Украину. На это указал известный российский военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram-канале.
«Остановка поставок по трубопроводу, освобожденному от санкций ЕС, введенных против России, <…> произошла на следующий день после того, как Польша поставила Украине свои первые танки Leopard», — констатировал он.
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Военкор отметил, что прекращать поставки следовало «давным-давно». Он напомнил слова директора польского нефтеперерабатывающего предприятия PKN Orlen (PKN.WA) Даниэля Обайтека о том, что компания намерена использовать альтернативные источники, «чтобы закрыть брешь».
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«Подсказка из Донецка: лучше всего эту брешь закрыть тушками польских политиканов. Ох, чую, по итогам СВО привезут поляки Зеленского в Москву…» — насмешливо заметил Стешин.
Ранее глава Orlen отметил, что Польша была полностью готова к тому, что останется без российской нефти. В последнее время туда поступало из России только 10% сырья.
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