Мир 26 февраля 2023, 08:28 Польских «политиканов» обвинили в том, что страна осталась без нефти из России Военкор Стешин: РФ прекратила поставки нефти Польше, когда она передала танки Украине РИА «Новости»

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Польша осталась без российской нефти сразу после того, как отправила первые танки Leopard на Украину. На это указал известный российский военный корреспондент Дмитрий Стешин в Telegram-канале.

«Остановка поставок по трубопроводу, освобожденному от санкций ЕС, введенных против России, <…> произошла на следующий день после того, как Польша поставила Украине свои первые танки Leopard», — констатировал он.

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Военкор отметил, что прекращать поставки следовало «давным-давно». Он напомнил слова директора польского нефтеперерабатывающего предприятия PKN Orlen (PKN.WA) Даниэля Обайтека о том, что компания намерена использовать альтернативные источники, «чтобы закрыть брешь».

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«Подсказка из Донецка: лучше всего эту брешь закрыть тушками польских политиканов. Ох, чую, по итогам СВО привезут поляки Зеленского в Москву…» — насмешливо заметил Стешин.

Ранее глава Orlen отметил, что Польша была полностью готова к тому, что останется без российской нефти. В последнее время туда поступало из России только 10% сырья.