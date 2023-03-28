Мир 28 марта 2023, 14:09 Польских пограничников забросали камнями и палками Погранслужба Польши сообщила, что пограничников забросали камнями со стороны Белоруссии РИА «Новости»

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Сотрудники пограничной службы Польши стали жертвами агрессии со стороны неизвестной группы лиц, которые забросали их палками и камнями на участке границы с Белоруссией. Об этом ведомство сообщило в Twitter.

«Группа мужчин напала на пограничников со стороны Белоруссии. Они высказывали недовольство тем, как охраняется граница, бросали ветки и палки», — отметили в ведомстве.

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Утверждается, что якобы эти люди оказались на данном участке с разрешения белорусских силовиков.

«За прошлые сутки в Польшу из Белоруссии попытались перейти 89 человек, из них 12 вернулись обратно, а остальных задержали», — добавили в польской погранслужбе.

Ранее стало известно, что польские военные расставили противотанковые ежи и бетонные блоки на границе с Белоруссией. Министр обороны Мариуш Блащак отмечал, что укрепления стало частью принятой стратегии сдерживания и защиты.