Мир 04 февраля 2024, 19:34 Польских пилотов предупредили о возможных боевых действиях PANSA: предупреждение для пилотов ввели на востоке Польши

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Предупреждение из-за возможных военных действий объявили для пилотов в восточной части Польши. Об этом сообщили на сайте Польского агентства аэронавигации (PANSA).

«По просьбе военной стороны агентство публикует Notam № 604/2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC по 5 мая 2024 года 06:00 UTC», — уточнили в заявлении.

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Судя по опубликованной PANSA карте, предупреждение ввели на территории вдоль восточной границы. Глубина зоны, где действует предупреждение, достигла нескольких сотен километров и затронула Варшаву.

Польское агентство аэронавигации сообщило, что предупреждение связано с необходимостью обеспечить безопасность государства.

В конце декабря 2023 года в воздушном пространстве Польши обнаружили неопознанный объект со стороны Украины. Поляки без доказательств пытались обвинить в этом Россию.