16 ноября 2022, 12:35
Польские военные оправдались за несработавшую систему ПВО
Генштаб Польши признал, что система ПВО не защитит от ракет всю страну
Система противовоздушной армии рассчитана на защиту объектов критической инфраструктуры. Она не может покрыть всю страну, заявил в своем Twitter Генштаб Польши.
Польские военные попытались оправдать работу своего «воздушного щита». Удар ракетами наносят точечно по выбранной цели, а не уничтожают несколько объектов на больших площадях. Однако ни одна страна мира не имеет системы ПВО, которая могла бы защитить территорию государства от нападений.
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«Задача систем состоит, среди прочего, в защите критической инфраструктуры», — заявили в Генштабе Польши.
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Две ракеты упали в селе Пшеводув Хрубешовского района на польско-украинской границе. Они пробили зерносушилки, погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом Россию и призвал НАТО ответить на угрозу коллективной безопасности. Однако на Западе убедились в том, что российские военные непричастны к этому ЧП. По одной и версий, ракеты могли выпустить комплексы С-300 Вооруженных сил Украины.
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