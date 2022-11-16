Мир 16 ноября 2022, 12:35 Польские военные оправдались за несработавшую систему ПВО Генштаб Польши признал, что система ПВО не защитит от ракет всю страну Unsplash

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Система противовоздушной армии рассчитана на защиту объектов критической инфраструктуры. Она не может покрыть всю страну, заявил в своем Twitter Генштаб Польши.

Польские военные попытались оправдать работу своего «воздушного щита». Удар ракетами наносят точечно по выбранной цели, а не уничтожают несколько объектов на больших площадях. Однако ни одна страна мира не имеет системы ПВО, которая могла бы защитить территорию государства от нападений.

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«Задача систем состоит, среди прочего, в защите критической инфраструктуры», — заявили в Генштабе Польши.

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Две ракеты упали в селе Пшеводув Хрубешовского района на польско-украинской границе. Они пробили зерносушилки, погибли два человека. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в этом Россию и призвал НАТО ответить на угрозу коллективной безопасности. Однако на Западе убедились в том, что российские военные непричастны к этому ЧП. По одной и версий, ракеты могли выпустить комплексы С-300 Вооруженных сил Украины.