Власти Польши хотят обязать украинских беженцев платить за жилье | 360°

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Власти Польши хотят обязать украинских беженцев платить за жилье

Gazeta Prawna: Польша хочет обязать украинских беженцев платить за жилье

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Совет министров Польши намерен внести поправки к закону, который обяжет украинских беженцев оплачивать предоставленное государством жилье. Об этом написало местное издание Gazeta Prawna.

Поправки могут одобрить до конца октября. Дело касается общежитий и отелей, где проживают украинцы, покинувшие свою страну. В таком жилье размещены порядка 80 тысяч человек. В Польше полагают, что беженцы в состоянии платить за проживание.

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«Сегодня все чаще мы сталкиваемся с ситуацией, когда эти люди работают и хорошо зарабатывают на жизнь, а расходы по их пребыванию несет государство», — высказался представитель польского правительства.

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При этом Варшава хочет сохранить льготы для матерей-одиночек и пенсионеров. По данным ООН, в конце февраля Украину покинули более 10,5 миллиона человек, из них 1,25 миллиона беженцев осели в Польше.

Ранее в Турции выразили надежду на переговоры России и Украины. Анкара будет всячески способствовать диалогу руководства двух стран.

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