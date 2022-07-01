Польские власти перестанут выплачивать пособия на беженцев с Украины, прибывших в конце зимы

Польша с 1 июля больше не будет выплачивать своим гражданам пособия на содержание беженцев с Украины, которые приехали в республику в конце февраля. Об этом написал ТАСС.

Ранее польские власти ввели специальный закон, предусматривавший выплаты принимающим беженцев полякам в размере 40 злотых в день на человека (менее 10 долларов). Изначально такая помощь должна была действовать 60 дней, позже правительство продлило действие этой меры. Однако замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер заявил, что с 1 июля ситуация меняется.

Пособия не будут больше выплачивать на тех беженцев, которые приехали в Польшу в конце февраля. По его словам, каждый украинец имеет право на поддержку в течение 120 дней после прибытия. После этого он должен найти работу и сам арендовать жилье. Исключение — беременные женщины, инвалиды, матери с маленькими детьми, многодетные семьи.

«Правительство ничего не ограничивает. Правительство ничего не завершает. Правительство и большинство в сейме (нижняя палата парламента — прим. ред.) просто не продлевают эти 120 дней», — сказал Шефернакер.

Получается, что если беженец приедет в июле в Польшу, то у него на адаптацию будет четыре месяца. Принявшие его в этот период поляки будут получать по 40 золотых в сутки.

По данным погранохраны Польши, всего с 24 февраля в страну с Украины приехали около 4,4 миллиона человек.